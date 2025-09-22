3 doden bij 3 afzonderlijke steekpartijen in Belgische Roeselare

ROESELARE (ANP) - In de Belgische plaats Roeselare zijn zondag drie mensen omgekomen bij afzonderlijke steekpartijen. De vermoedelijke dader is zondagavond rond 23.00 uur opgepakt in het nabijgelegen Izegem, meldt het parket van West-Vlaanderen.

Onder de slachtoffers zijn een man van 45 en een vrouw van 43 jaar oud. De vermoedelijke dader vluchtte weg, maar na een intensieve klopjacht werd hij zondagavond opgepakt bij het station van Izegem. Over de toedracht van de feiten heeft het parket nog niets bekendgemaakt.

Roeselare en Izegem liggen tussen Brugge en Kortrijk.