Waar in Europa levert je pensioen de meeste koopkracht op?

Uit een recent overzicht van 34 Europese landen blijkt dat de gemiddelde jaarlijkse pensioenuitkering varieert van 3.377 euro in Turkije tot 38.031 euro in IJsland. Onder de EU‑lidstaten spant Luxemburg de kroon met gemiddeld 34.413 euro per jaar per gepensioneerde, terwijl Bulgarije onderaan bungelt met 4.479 euro. In koopkrachttermen (purchasing power standards, PPS) blijven Luxemburg en de Noord‑Europese landen – met name de Nordics – de plekken waar je als pensionado relatief het beste af bent.

Gemiddeld krijgen Nederlanders als pensioen ongeveer 60 procent van hun laatste inkomen uit AOW plus aanvullend pensioen. De Nederlandsche Bank schrijft dat “huishoudens in Nederland ongeveer 60 procent van hun eerdere inkomen kunnen vervangen met AOW en aanvullend pensioen”, en dat dit oploopt tot circa 78 procent als ook vermogen, zoals spaargeld en overwaarde in de woning, wordt meegeteld.

Toch garanderen hoge nominale pensioenen niet automatisch een zorgeloze oude dag. Bijna één op de zes Europese gepensioneerden loopt risico op armoede, en in sommige Oost‑Europese en Balkanlanden ligt dat aandeel aanzienlijk hoger.