Tien dingen waar vrouwen zich het meest aan ergeren in een relatie

Vraag een willekeurige vrouw waar zij zich in haar relatie het meest aan ergert en de antwoorden lijken op elkaar: hij luistert niet, ruimt niets op, is emotioneel afwezig of altijd met zijn telefoon bezig. D ie kleine irritaties zijn geen detail; relatieonderzoek laat zien dat juist annoyance een van de meest voorkomende negatieve emoties in relaties is, vaker dan openlijke woede.​

Psychologen spreken zelfs van “sociale allergenen”: ogenschijnlijk onschuldige gewoontes – te laat komen, door je heen praten, rommel laten slingeren – die bij herhaling steeds meer gaan jeuken. In een bekende analyse in Scientific American beschrijft onderzoeker Diane Felmlee hoe eigenschappen waar je ooit op viel later op je zenuwen kunnen werken: “very attentive” verandert dan in “controlerend” en “zorgzaam” in verstikkend.​

Wat staat er in de top 10 van ergernissen die vrouwen vaak noemen? Denk aan: partners die emotioneel dichtklappen, afspraken vergeten, grensoverschrijdend flirten, steeds op hun telefoon zitten, huishoudelijke taken structureel laten liggen, vieze gewoontes aan tafel, non-stop grappen maken, nooit initiatief nemen, kritiek geven maar geen complimenten, en financiële nonchalance. Opvallend is dat veel van deze punten draaien om respect, betrouwbaarheid en het gevoel serieus genomen te worden.

Onderzoek naar sekseverschillen laat zien dat relatie‑bedreigende gedragingen – zoals emotionele afstand, agressie of dreiging met verlaten – vrouwen gemiddeld meer ergeren dan mannen. Mannen vinden juist autonomie‑bedreigende dingen irritanter, bijvoorbeeld als ze het gevoel hebben dat hun vrijheid wordt ingeperkt. Dat verklaart waarom een vrouw zich diep gekwetst kan voelen door emotionele afwezigheid, terwijl hij haar klachten afdoet als “zeurt om niks”.​ ( Sources of annoyance in close relationships: sex-related differences in annoyance with partner behaviors)