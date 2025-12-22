ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Een bekende vitamine kan je longen beschermen tegen luchtvervuiling

gezondheid
door Nina van der Linden
maandag, 22 december 2025 om 18:30
ANP-537923419
Luchtvervuiling is ongezond voor onze longen en luchtwegen. Maar Australische onderzoekers komen nu met een interessante oplossing: een hoge dosis vitamine C. Het zou goed werken tegen de schade die fijnstof – vooral de beruchte PM2.5-deeltjes – in onze longen kan aanrichten.
Deze piepkleine deeltjes, afkomstig van verkeer, bosbranden en stofstormen, staan al jaren bekend als boosdoeners bij aandoeningen als astma en longkanker. Het nieuwe onderzoek laat zien dat vitamine C mogelijk een deel van die schade kan verminderen. In tests met muizen en menselijk longweefsel zagen de wetenschappers dat het supplement de cellen minder kwetsbaar maakte. De mitochondriën, de energiecentrales van onze cellen, bleven beter intact, ontstekingen namen af en de cellen waren beter bestand tegen oxidatieve stress – een soort chemische aanval die cellen langzaam ondermijnt.
Dat klinkt als goed nieuws, maar de onderzoekers blijven voorzichtig. De experimenten vonden plaats in gecontroleerde labomstandigheden en met zorgvuldig afgemeten doses. Of deze beschermende werking ook daadwerkelijk optreedt bij mensen die in het dagelijks leven fijnstof inademen, moet nog worden onderzocht. Volgens UTS-moleculair bioloog Brian Oliver zou de maximaal toegestane dosis vitamine C mogelijk kunnen helpen, maar hij benadrukt dat niemand zomaar moet gaan megadoseren zonder advies van een arts. Veel supplementen bevatten namelijk méér dan alleen vitamine C, waardoor je ongemerkt te veel van andere stoffen kunt binnenkrijgen.
Geen veilige ondergrens
De studie maakt nog iets duidelijk: zelfs relatief lage niveaus van PM2.5, vergelijkbaar met wat in veel westerse steden voorkomt, kunnen al flinke celbeschadiging veroorzaken. Luchtvervuiling blijkt, opnieuw, geen veilige ondergrens te hebben. Toch biedt het onderzoek een sprankje hoop, zegt Oliver. Een goedkope, toegankelijke manier om onze longen een beetje extra bescherming te geven zou wereldwijd een verschil kunnen maken.
Maar voorlopig blijft de belangrijkste boodschap simpel: schonere lucht is het beste medicijn. Vitamine C zou ooit een rol kunnen spelen, maar we zijn er nog niet. Wil je daar toch iets mee? Overleg dan altijd eerst met je huisarts.
Bron: Science Alert

Lees ook

Dit is hoe gemakkelijk het is om elke dag genoeg vitamine C binnen te krijgenDit is hoe gemakkelijk het is om elke dag genoeg vitamine C binnen te krijgen
Vitamine D kan het risico op een hartaanval verlagen, maar er is een strikte voorwaardeVitamine D kan het risico op een hartaanval verlagen, maar er is een strikte voorwaarde
Vergeet de sinaasappel: deze 5 vruchten bevatten veel meer vitamine CVergeet de sinaasappel: deze 5 vruchten bevatten veel meer vitamine C
Deze alledaagse vitamine kan je cellen langer jong houdenDeze alledaagse vitamine kan je cellen langer jong houden
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 319401368

Zilvervisjes verspreiden schimmels en bacteriën, zo kom je er simpel van af

1fa005cd517715e6a5452e6f0e59903ae78a330c

Vermiste peuter (3) duikt 42 jaar later op en vindt haar vader terug

AP25351788091172-e1766069173719

John Hopkins psychotherapeut ziet hoe Trump steeds dementer wordt

230831-ukraine-soldiers-al-1334-9dfb22

Rusland bluft: Oekraïne is helemaal niet aan het verliezen

21119a_fea469cf036f4287a282beb7cbd82b38~mv2

NVM-makelaars wakkert gesjoemel en vriendjespolitiek bij huisverkoop aan

1920x1080_cmsv2_12af317f-8730-598d-92a9-a8e89ee68cab-9574771

Waar in Europa levert je pensioen de meeste koopkracht op?

Loading