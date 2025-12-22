Een bekende vitamine kan je longen beschermen tegen luchtvervuiling

Luchtvervuiling is ongezond voor onze longen en luchtwegen. Maar Australische onderzoekers komen nu met een interessante oplossing: een hoge dosis vitamine C. Het zou goed werken tegen de schade die fijnstof – vooral de beruchte PM2.5-deeltjes – in onze longen kan aanrichten.

Deze piepkleine deeltjes, afkomstig van verkeer, bosbranden en stofstormen, staan al jaren bekend als boosdoeners bij aandoeningen als astma en longkanker. Het nieuwe onderzoek laat zien dat vitamine C mogelijk een deel van die schade kan verminderen. In tests met muizen en menselijk longweefsel zagen de wetenschappers dat het supplement de cellen minder kwetsbaar maakte. De mitochondriën, de energiecentrales van onze cellen, bleven beter intact, ontstekingen namen af en de cellen waren beter bestand tegen oxidatieve stress – een soort chemische aanval die cellen langzaam ondermijnt.

Dat klinkt als goed nieuws, maar de onderzoekers blijven voorzichtig. De experimenten vonden plaats in gecontroleerde labomstandigheden en met zorgvuldig afgemeten doses. Of deze beschermende werking ook daadwerkelijk optreedt bij mensen die in het dagelijks leven fijnstof inademen, moet nog worden onderzocht. Volgens UTS-moleculair bioloog Brian Oliver zou de maximaal toegestane dosis vitamine C mogelijk kunnen helpen, maar hij benadrukt dat niemand zomaar moet gaan megadoseren zonder advies van een arts. Veel supplementen bevatten namelijk méér dan alleen vitamine C, waardoor je ongemerkt te veel van andere stoffen kunt binnenkrijgen.

Geen veilige ondergrens

De studie maakt nog iets duidelijk: zelfs relatief lage niveaus van PM2.5, vergelijkbaar met wat in veel westerse steden voorkomt, kunnen al flinke celbeschadiging veroorzaken. Luchtvervuiling blijkt, opnieuw, geen veilige ondergrens te hebben. Toch biedt het onderzoek een sprankje hoop, zegt Oliver. Een goedkope, toegankelijke manier om onze longen een beetje extra bescherming te geven zou wereldwijd een verschil kunnen maken.

Maar voorlopig blijft de belangrijkste boodschap simpel: schonere lucht is het beste medicijn. Vitamine C zou ooit een rol kunnen spelen, maar we zijn er nog niet. Wil je daar toch iets mee? Overleg dan altijd eerst met je huisarts.