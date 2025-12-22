Thuisbatterij in opkomst: Nederlandse huishoudens zoeken naar manieren om energiegebruik te stabiliseren

Nu de energiemarkt snel verandert en steeds meer huishoudens beschikken over zonnepanelen, groeit de aandacht voor de thuisbatterij . Waar deze technologie enkele jaren geleden nog vooral in niche toepassingen werd gebruikt, komt zij in Nederland steeds vaker ter sprake als mogelijk antwoord op de toenemende druk op het elektriciteitsnet en de aankomende veranderingen in regelgeving.

Een thuisbatterij maakt het mogelijk om overtollige zonne-energie lokaal op te slaan en later te gebruiken, bijvoorbeeld op momenten waarop de zon niet schijnt of het verbruik hoger ligt. Die mogelijkheid wordt relevanter nu de salderingsregeling de komende jaren wordt afgebouwd en teruglevering financieel minder aantrekkelijk wordt.

Net Congestie beïnvloedt de energie discussie

De groei van het aantal zonnepanelen leidt in sommige regio’s tot net congestie: situaties waarin het elektriciteitsnet tijdelijk onvoldoende capaciteit heeft om alle teruggeleverde stroom te verwerken. Netbeheerders hebben de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker gewaarschuwd dat delen van het netwerk vol raken, wat gevolgen heeft voor huishoudens én bedrijven. In bepaalde gebieden worden aanvragen voor nieuwe aansluitingen of uitbreidingen uitgesteld omdat de capaciteit ontbreekt.

Een thuisbatterij kan helpen om die piekbelasting te verminderen. Door energie tijdelijk op te slaan in plaats van direct terug te leveren, komt er minder druk op het net op momenten met veel zonne-opwekking. Huishoudens kunnen de opgeslagen energie vervolgens inzetten wanneer de vraag stijgt, wat zorgt voor een gelijkmatiger gebruik van het netwerk.

Afbouw van de salderingsregeling verandert de rekensom

De afbouw van de salderingsregeling maakt dat steeds meer huishoudens nadenken over alternatieven om hun opgewekte energie te benutten. Het wegvallen van de één-op-één verrekening betekent dat consumenten minder voordeel hebben van teruglevering. Daardoor wordt eigen verbruik belangrijker, en een thuisbatterij kan daarbij een rol spelen.

Voor huishoudens met een warmtepomp, elektrische auto of andere stroom-intensieve apparaten biedt opslag de mogelijkheid om verbruik beter af te stemmen op momenten dat eigen energie beschikbaar is. Dit draagt bij aan een efficiënter gebruik van de eigen installatie.

Compacte oplossingen zoals Sessy verlagen drempels

De markt voor thuisbatterijen ontwikkelt zich snel, onder andere door de komst van compactere systemen die speciaal voor huishoudens zijn ontworpen. Een voorbeeld daarvan is de Sessy thuisbatterij , een modulaire batterij die relatief weinig ruimte inneemt en kan worden aangepast aan het energiegebruik.

Sessy speelt in op de behoefte aan flexibiliteit: het systeem kan energie opslaan van zonnepanelen, maar ook inspelen op variabele tarieven van dynamische energiecontracten. Door tijdens goedkope uren te laden en tijdens duurdere uren te ontladen, kunnen huishoudens het verbruik beter spreiden.

Toenemende behoefte aan inzicht in energieverbruik

Een belangrijke reden voor de groeiende interesse is de behoefte aan meer inzicht en controle. Veel thuisbatterijen worden geleverd met apps die het energiegebruik in detail weergeven. Gebruikers zien hoeveel energie zij opslaan, wanneer verbruik piekt en in welke mate het elektriciteitsnet wordt gebruikt. Dat past binnen een bredere trend waarin consumenten hun energiehuishouding nauwkeuriger willen beheren, mede door stijgende energiekosten.

Blijvende aandacht voor opslag binnen de energietransitie