ChristenUnie-bewindslieden: Kaag had niet hoeven af te treden

De ChristenUnie heeft met de steun voor de motie van afkeuring richting Kaag niet het vertrouwen in haar opgezegd en haar ook niet direct naar huis gestuurd. Volgens demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid), beiden van de ChristenUnie, heeft Kaag haar eigen conclusies verbonden aan de motie en had ze niet hoeven aftreden als minister van Buitenlandse Zaken.

Zonder steun van de ChristenUnie had de motie het niet gehaald. Blokhuis vindt het "erg te betreuren" dat de motie van afkeuring deze vergaande gevolgen heeft. Slob noemt het "heftig" wat donderdagavond is gebeurd.

Kaag blijft wel aan als partijleider van D66. Ook tegen demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) werd een motie van afkeuring aangenomen. Zij maakte "andere afwegingen" dan Kaag en blijft minister.

De motie noemde Kaag expliciet, maar richtte zich breder tegen het hele kabinet. Opmerkelijk is dan ook dat de ChristenUnie als coalitiepartij deze motie steunde. Carola Schouten (ChristenUnie) is niet alleen demissionair landbouwminister maar ook Kamerlid, en heeft vanuit die laatste rol beleid van het kabinet afgekeurd waar zij zelf deel van uitmaakt.

Slob en Blokhuis vinden juist dat dit ten goede komt aan de controlerende taak van de Tweede Kamer. Ze noemen beiden de motie van afkeuring "een flinke tik op de vingers van het kabinet", iets wat ook demissionair premier Mark Rutte in dezelfde bewoordingen zei donderdagavond.

Of de motie de betrekkingen tussen de ChristenUnie en D66 verder bekoelt, laten beiden in het midden. "We zijn professionals", zegt Slob. Blokhuis wil tijdens de ministerraad "een goed gesprek hebben" en het vertrouwen richting D66 "expliciet uitspreken".