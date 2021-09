Nederlanders vangen bot in Belgische ziekenhuizen

Nederlandse artsen hebben gesuggereerd dat België ons uit de brand kan helpen bij de achterstand in medische zorg. De Belgische ziekenhuizen blijken daar niet veel zin in te hebben, blijkt uit een rondgang van De Standaard.

‘Het zou een praktische nee zijn’, zegt Marc Noppen van het UZ Brussel. ‘Het ziekenhuis is vol en heeft geen reserve. Tel daar nog eens afgepeigerd personeel bij en je weet dat het moeilijk wordt.’

Hetzelfde geluid weerklinkt bij het UZ Gent. ‘Praktisch niet eenvoudig. Het is heel druk in alle ­ziekenhuizen’, zegt woordvoerder Karlien Wouters. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen is er niet van overtuigd dat er vandaag extra ­capaciteit is om uitgestelde zorg uit het buitenland in te halen. ‘Heel veel van onze ziekenhuizen geven aan nog lang bezig te zijn om hun uitgestelde zorg in te halen. Opvallend is dat patiënten zelf nog steeds zorg blijven uitstellen.’

Margot Cloet van Zorgnet Icuro sluit zich aan. ‘De druk is hier zeker nog niet weg, dus grote aantallen Nederlanders opvangen zou geen eenvoudige klus zijn, en is allicht onhaalbaar. De problematiek aan beide kanten van de grens is ongeveer dezelfde, maar daar misschien prangender omdat het land minder bedden intensieve zorg heeft.’ ‘Het voorstel is misschien een financiële noodkreet?’, vragen ze zich in het UZ Gent af.