Ook CNN-broer Cuomo beschuldigd van seksueel wangedrag

Na de val van de voormalige gouverneur van New York, Andrew Cuomo, wordt zijn jongere broer en vertrouweling, CNN-presentator Chris Cuomo, nu ook beschuldigd van seksuele intimidatie, en wel door zijn voormalige baas.

Shelley Ross, een journalist die Cuomo's producer was bij ABC News, beschuldigde hem ervan dat hij haar ongepast beetpakte op een afscheidsfeestje voor een collega in New York. Nadat hij in haar bil had geknepen, zei Cuomo tegen Ross dat hij 'dit kon doen nu je niet langer mijn baas bent', schrijft Rossin een opiniestuk voor de New York Times.

Na de gebeurtenis verontschuldigde Cuomo zich via e-mail. Hij ontkent de gebeurtenis dus niet.