Dag van de waarheid voor formatie. Lukt het of nieuwe verkiezingen?

Informateur Johan Remkes overlegt maandag met de partijleiders van VVD, D66 en CDA en hun secondanten. Met de formatiekopstukken wil hij "de balans opmaken" over de vraag "of en hoe" er een minderheidskabinet kan worden gevormd uit een combinatie van deze drie partijen.

Remkes' laatste gesprek met Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) over de formatie vond acht dagen geleden plaats op landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum. Maar sindsdien is er wel wat veranderd. D66 zette zondag de deur op een kier voor voortzetting van de huidige coalitie door de blokkade van de ChristenUnie aan de formatietafel op te heffen. Daarmee komt een meerderheidscoalitie weer in zicht. Dat is veel stabieler, meent D66.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zei zondag in het AD "geen boosheid richting D66" te voelen. Vorige maand liet D66-leider Sigrid Kaag in die krant nog weten geen behoefte te hebben aan de ChristenUnie in een nieuwe coalitie. Maar een half jaar na de verkiezingen zit de formatie muurvast en de D66-leider verklaarde zondag de impasse te willen doorbreken met het besluit de ChristenUnie niet langer te blokkeren. VVD, CDA en ChristenUnie reageerden nog niet op de woorden van Kaag.

Vorige week bleek verder tijdens het debat over de begroting van volgend jaar dat de oude coalitie nog wel degelijk zaken kan doen, ook met PvdA en GroenLinks. Het resultaat was dat de begroting voor 2 miljard euro werd verbouwd. D66 put hier moed uit dat een meerderheidscoalitie alsnog mogelijk is.