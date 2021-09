Vakantie wordt duur als je niet gevaccineerd bent

Vrijwel nergens in Europa zitten ze heel erg te wachten op mensen die niet gevaccineerd zijn. Mocht je toch willen gaan dan moet je vanaf 1 oktober zelf je coronatest betalen. En dat kan aardig in de papieren lopen.

Tot en met september was testen voor vakantie gratis, met als reden dat niet iedereen in die periode in de gelegenheid was om een prik te halen. Nu is dat wel het geval. En moeten vaccin weigerende vakantiegangers gaan betalen. De prijs verschilt sterk per aanbieder weet RTL Nieuws te melden.

Bij Coronalab kost een PCR-test 69 euro en een sneltest 39 euro. Bij spoedtest.nl is het 79,95 euro en bij Travelclinic 95 euro voor een PCR-test. Je moet dus op zoek naar een commerciële aanbieder. Testen voor Toegang is niet voldoende, omdat je dan niet weet of je een PCR-test of antigeentest krijgt en veel landen willen graag een negatieve PCR-test zien. Ook weet je dan vaak niet precies wanneer je de uitslag krijgt.

Bijna elk Europees land vraagt een negatieve test of een vaccinatiebewijs dus wie geen prik heeft, moet een dure test laten doen. Bij vertrek en natuurlijk ook weer voor de terugreis.