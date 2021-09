Opnieuw groot schandaal: Tientallen hulpverleners WHO misbruikten vrouwen in Congo

Het is een van de grootste misbruikschandalen ooit bij een organisatie van de VN: meer dan tachtig hulpverleners van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO misbruikten vrouwen tijdens een missie in Congo.

Dat blijkt uit onderzoek van een onafhankelijke commissie. De daders zijn hulpverleners die tussen 2018 en 2020 een uitbraak van het ebolavirus moesten indammen in de Democratische Republiek Congo. Ze boden vrouwen en meisjes hulp of werk aan in ruil voor seks. In negen gevallen zou er sprake zijn geweest van verkrachting.

"Veel daders weigerden een condoom te gebruiken en sommigen dwongen hun slachtoffers later om abortus te plegen", zei onderzoeker Malick Coulibaly dinsdag op een persconferentie, waarover onder meer de Volkskrant schrijft. 21 verdachten waren in vaste dienst bij de WHO. Veel anderen waren lokale werknemers die tijdelijk voor de organisatie werkten.

De onderzoekers wijzen ook op ‘structurele gebreken’ en ‘individuele nalatigheid’ bij de WHO. WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus ging diep door het stof en sprak van een 'zwarte dag'. "Het spijt me wat u is opgedrongen door mensen die in dienst waren van de WHO om u te dienen en u te beschermen." De medewerkers van wie de identiteit bekend is, zijn ontslagen en mogen nooit meer voor de organisatie werken.

Internationale hulpverleners plegen vaker seksueel misbruik. Ze werken vaak in landen waar door humanitaire crises vrouwen en meisjes extra kwetsbaar zijn. Sinds 2017 heeft de WHO al tien onderzoeken laten verrichten naar seksueel misbruik door haar eigen medewerkers.