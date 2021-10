Chinese bevolking dreigt te halveren: jeugd wil geen kinderen

Er zijn nog anderhalf miljard Chinezen, maar als er niets verandert zou dat aantal zomaar kunnen halveren. Op dit moment worden er veel te weinig kinderen geboren om de bevolking op peil te houden.

Een Chinese vrouw krijgt gemiddeld 1,3 kind en dat aantal kan nog veel verder dalen. Dan zou de bevolking weleens heel snel kunnen krimpen, stellen onderzoekers van de Chinese Xi'an Jiaotong Universiteit. Beijing probeert het tij te keren door belastingvoordelen te geven aan ouders en kinderopvang goedkoper te maken. Ook mogen mensen nu drie in plaats van twee kinderen krijgen.

Vooralsnog helpt het niet. Jongeren willen niet meer dan één kind. "De eenkindpolitiek die lang heerste, de carrières van vrouwen en opkomend feminisme spelen daarbij een grote rol", zegt correspondent Roland Smid tegen RTL Nieuws.

Vina Wei (31) is kleuterjuf en heeft een zoon van vijf. Meer kinderen wil ze niet. "Al was ik stinkend rijk, dan deed ik het nog niet. Ik hou van kinderen, maar ik hou ook van mijn werk. Ik wil niet tot een keuze gedwongen worden."

Maar ook mannen zien meer kinderen meestal niet zitten. Ze zijn gewend aan de één kindpolitiek en vinden het wel goed zo. Bovendien gaat er een feministische golf door China. Smid: "Op Weibo, de Chinese variant van Twitter, praten vrouwen openlijk over hun bezwaren tegen trouwen en het krijgen van kinderen. Zo valt te lezen dat veel mannen thuis veel te weinig voor kinderen zorgen. Of dat ze vreemdgaan. Of zelfs gewelddadig zijn."

De onderzoekers waarschuwen dat er iets moet gebeuren, omdat er anders binnenkort te weinig mensen zijn om de economische groei op peil te houden.