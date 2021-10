Verbod op afsteken vuurwerk in Amsterdam met oud en nieuw

In Amsterdam mag er dit jaar met oud en nieuw geen vuurwerk worden afgestoken. De gemeente organiseert als alternatief op meerdere plekken in de stad professionele vuurwerkshows. De gemeenteraad besloot eerder al dat het afsteken van vuurwerk in de stad wordt verboden. Om het verbod mogelijk te maken is nu de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast. Volgens de gemeente heeft een meerderheid van de Amsterdammers "genoeg van de overlast die vuurwerk met zich meebrengt" en is een meerderheid "voorstander van een afsteekverbod voor consumentenvuurwerk". Het blijft wel mogelijk om vuurwerk te kopen bij de daarvoor ingerichte verkooppunten. Dit jaar organiseert de gemeente onder andere een nieuwjaarsviering op het Museumplein met een vuurwerkshow, een muzikaal programma en een licht- en lasershow. Ook moet er in ieder stadsdeel een professionele vuurwerkshow komen. De afgelopen jaarwisseling was er een landelijk afsteek- en verkoopverbod voor vuurwerk van kracht, vanwege de coronamaatregelen.