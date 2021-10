Plande Taghi en zijn neef in de gevangenis de moord op Peter R. de Vries?

Ridouan Taghi zit in de zwaarst bewaakte gevangenis van Nederland. De EBI in Vught. Maar ook daar is hij er vermoedelijk in geslaagd zijn bedrijf voort te zetten. Inclusief het plannen van de moord op Peter R.

Het Parool onthult details over het contact tussen Taghi en diens neef, die zo op het oog advocaat is. Ze spraken in de spreekkamer die bedoeld is voor contact tussen gedetineerde en advocaat. Daar staan twee tafels tegen elkaar, van elkaar gescheiden door een glazen wand.

Het Parool: "Vanaf medio maart zat Ridouan Taghi hier vele tientallen keren met zijn neef Youssef Taghi, een 38-jarige strafrechtadvocaat uit Utrecht. De neven hadden, volgens het Openbaar Ministerie, uitzonderlijk vaak urenlange gesprekken. Die gingen over strafdossiers, en zo nu en dan over krantenartikelen. Dan ineens gingen de neven over op zacht gefluister, en lieten ze lange stiltes vallen. Het enige wat na een tijdje te horen viel, was gekras. Dan werd een geschreven boodschap die tegen het glas gehouden was, vlug doorgekrast.

Op die momenten werden volgens het Openbaar Ministerie (OM) duistere zaken besproken. Het organiseren van een gewelddadige uitbraak, adresgegevens van gevangenispersoneel en drugshandel. Het OM weet dit allemaal doordat de spreekkamer van de EBI in Vught de afgelopen maanden was volgehangen met afluisterapparatuur en camera’s."

Het OM zegt niet te weten of daar ook de moord op crimefighter Peter R de Vries werd bedisseld. Maar waarschijnlijk is dat wel.