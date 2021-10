Taiwan: we zullen niet buigen voor China

Taiwan zal zijn verdediging blijven versterken om ervoor te zorgen dat niemand het land kan dwingen het pad te accepteren dat China voor het land heeft uitgestippeld, zei president Tsai Ing-wen zondag tijdens een toespraak vanwege de nationale feestdag. Het land viert dat in 1949 de Republiek van China werd gesticht. Dat is de officiële naam van Taiwan. "We hopen op een versoepeling van de betrekkingen tussen beide staten en zullen niet overhaast handelen. Maar er mogen absoluut geen illusies zijn dat het Taiwanese volk onder druk zal buigen", aldus de Taiwanese president. De Chinese leider Xi Jinping beloofde zaterdag dat er een vreedzame hereniging komt tussen China en Taiwan. Maar Tsai laat weten daar weinig voor te voelen. "We zullen onze nationale defensie blijven versterken en onze vastberadenheid tonen om onszelf te verdedigen. En om ervoor te zorgen dat niemand Taiwan kan dwingen het pad te volgen dat China voor ons heeft uitgestippeld. Dit komt omdat het pad dat China heeft uitgestippeld noch een vrije en democratische manier van leven betekent voor Taiwan, noch soevereiniteit voor onze 23 miljoen mensen." De spanningen tussen de twee landen zijn de laatste dagen flink opgelopen, onder meer door Chinese militaire vliegtuigen die het luchtruim van Taiwan schenden. China beschouwt het eiland voor de Chinese kust als een afvallige provincie.