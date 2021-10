Medische experts: student Sanda stierf aan overdosis zout tijdens ontgroening

Een Belgische student stierf eind 2018 nadat hij grote hoeveelheden visolie moest eten waaraan met een blender levende muizen waren toegevoegd. Een overdosis zout was de doodsoorzaak, concluderen medisch experts nu.

De 20-jarige Sanda Dia liep door het twee dagen durende ontgroeningsritueel in Leuven en in het bos van Vorselaar onomkeerbare hersenschade op. Hij moest ook nog naakt in een zelf gegraven put staan waarbij ijs over hem heem werd gegooid. Daardoor raakte hij zwaar onderkoeld.

Drie onafhankelijke medische experts verklaren in een proces tegen achttien leden van de Vlaamse studentenclub Reuzegom dat de student uiteindelijk is overleden aan een overdosis zout door de visolie.

"Toen hij op de spoedafdeling aankwam, deed hij zijn ogen niet meer open", zei de Belgische forensisch patholoog Werner Jacobs van de Universiteit Antwerpen in de rechtszaal, schrijft De Morgen. "Hij gaf ook geen reactie meer. Hij is eigenlijk zo goed als dood het ziekenhuis binnengebracht."

De hoeveelheid zout in zijn lichaam is vergelijkbaar met iemand die 4 liter zeewater drinkt, maar ook alcohol speelde een rol, aldus een andere medisch expert, Niels Van Regenmortel. "Op een gegeven moment is er een point of no return. De combinatie van onderkoeling, uitdroging en het hoge zoutgehalte maakt het overlijden onvermijdelijk."