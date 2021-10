Tolk op Nederlandse evacuatielijst vannacht vermoord in Kabul

De veel te trage evacuatie van Afghanen die voor Nederland werkten, heeft vannacht voor zover bekend het eerste slachtoffer geëist. Een Afghaanse tolk is vannacht vermoord in Kabul, meldt zijn familie aan de NOS.

Bronnen binnen de Nederlandse overheid bevestigen de moord van de 36-jarige man die op de Nederlandse evacuatielijst stond. Zijn familie laat weten dat de taliban gisteren aan de deur kwamen. "Ze vroegen om hem en toen hij bevestigde wie hij was, begonnen ze ineens met een AK-47 op hem te schieten. We zijn hem verloren."

Het is lastig om zijn dood bevestigd te krijgen, stelt de NOS, maar Nederlandse bronnen gaan ervan uit dat het nieuws klopt. De familie zegt bovendien dat de man zijn kans op evacuatie zou verspelen als hij zou liegen over zijn dood.

De man, die via Europol voor Nederland werkte, sliep de afgelopen weken op verschillende plekken. "Gisteren was hij in het huis van onze ouders," zegt zijn broer. "Vrienden en familie weigerden hem nog langer onderdak, omdat hun leven ook in gevaar zou zijn als de taliban weten dat hij bij hen logeert." Ook op zijn vader en moeder is geschoten. Zij zouden in levensgevaar zijn en ook op de Nederlandse evacuatielijst hebben gestaan.

Sinds de taliban de macht grepen in Afghanistan leven veel tolken en andere Afghanen die voor Nederland werkten, ondergedoken, omdat Nederland veel te laat begon met evacueren.