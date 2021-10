Zeventien Amerikaanse missionarissen en hun gezinnen ontvoerd in Haïti

Een gewapende bende heeft zaterdag een groep missionarissen uit de Verenigde Staten en hun familieleden ontvoerd in Haïti, meldt The New York Times op basis van Haïtiaanse veiligheidsbronnen. Volgens de Amerikaanse krant gaat het om mogelijk zeventien zendelingen. Het Franse persbureau AFP spreekt van ongeveer vijftien zendelingen. Onder de ontvoerde familieleden bevinden zich veel vrouwen en kinderen. De missionarissen zouden zijn ontvoerd toen ze na een bezoek aan een weeshuis in de hoofdstad Port-au-Prince met de bus naar het vliegveld onderweg waren om een deel van de groep af te zetten. Wat er precies met de groep is gebeurd is onbekend. Bendegeweld is bezig aan een opmars in Port-au-Prince, onder meer door middel van ontvoeringen. Volgens sommige schattingen bezitten bendes momenteel ongeveer de helft van de stad. Sinds de moord op president Jovenel Moïse in juli en een aardbeving in augustus, waarbij meer dan 2000 mensen om het leven kwamen, is het geweld alleen maar toegenomen. Maandag werd nog een schoolbus beschoten, waarbij vijf gewonden vielen. Verderop in de stad werd een bus gekaapt. Desondanks is de ontvoering van een grote groep Amerikanen volgens de veiligheidsfunctionarissen met wie The New York Times sprak schokkend.