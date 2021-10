Deze beroepen vinden we het minst betrouwbaar

Je denkt misschien aan makelaars, autoverkopers of advocaten bij de minst betrouwbare beroepen, maar die staan niet in het lijstje. In de top drie staan wel politici, ministers en advertentieverkopers.

Onderzoeksbureau Ipsos vroeg bijna 20.000 mensen in 28 landen om een aantal beroepen te beoordelen op betrouwbaarheid op een schaal van 1 tot 5. Het betrouwbaarst vinden we artsen, wetenschappers en leraren. Opvallend: 'gewone mensen' staan op plek vier als betrouwbaarst.

Maar de verschillen tussen landen zijn groot. Daarnaast is maar naar een beperkt aantal vakgebieden gevraagd (geen autoverkopers en makelaars in de lijst). In Nederland worden politici bijvoorbeeld veel minder onbetrouwbaar geacht dan in landen als Hongarije, Colombia, Argentinië en Brazilië. In Nederland vinden we dan juist pastoors en bankiers weer relatief weinig betrouwbaar.