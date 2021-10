Slachtoffer toeslagenaffaire raakte vier kinderen kwijt: “Als een pak melk van instelling naar instelling”

Zeker 1100 kinderen zijn door jeugdzorg weggehaald bij hun ouders, die slachtoffer waren van de toeslagenaffaire, zo werd deze week bekend. Het schokte Nederland. Een van hen is Wanda. Samen met haar zoon (21) en moeder doet ze haar verhaal in de Volkskrant.

Enkele citaten van Wanda en haar moeder:

Wanda: "In 2004 liep ik stage voor mijn opleiding tot verpleegkundige. Mijn twee zoontjes bracht ik naar de kinderopvang in mijn woonplaats Almere. Er ging toen iets mis, ik zou te veel geld hebben ontvangen. De Belastingdienst vond mij een fraudeur. Ik moest bijna 10.000 euro terugbetalen. In 2005 werd mijn huurtoeslag stopgezet. Dit gebeurde dus al jaren voordat deze praktijken van de Belastingdienst bekend werden. Opeens moest ik leven van 50 euro per maand."

Zoon Piet (die anoniem wil blijven) over zijn tijd bij jeugdzorg: "Er zijn rare dingen gebeurd daar, ik wil er nu niet over praten. Die hele periode van de uithuisplaatsing was erg voor mij. Ik voelde me machteloos. Ik heb ook opgesloten gezeten in het Poortje in Groningen. In die tijd zetten ze uit huis geplaatste kinderen nog in jeugdgevangenissen met criminelen."

42 kilo

Oma Marie Hagenaar (66): "Ik zag hoe mijn dochter door de problemen met de Belastingdienst even de weg kwijtraakte. Op een gegeven moment woog ze nog maar 42 kilo. Ik heb mijn dochter bijgestaan in deze ellende. Ik had ook kunnen bijspringen om voor de kinderen te zorgen. Dat heb ik aangeboden. Maar dat mocht niet van jeugdzorg. En daarna heeft jeugdzorg mijn oudste kleinkind als een pak melk van instelling naar instelling gestuurd."

Oma Marie, die destijds als BOA werkzaam was: "Ik heb zestien voogden van jeugdzorg voorbij zien komen, de ene zegt dit, de andere dat. En vervolgens doet de jeugdzorg wat ze wil. De kinderen komen niet meer thuis, want ze zien moeder als zwak en instabiel. Maar zo was ze niet voor ze schulden had. Eigenlijk is het een wonder dat mijn dochter nog met beide voeten op aarde staat na alles wat er is gebeurd. Alleenstaande moeders pakken ze het hardst, lijkt het."

