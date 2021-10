Gommers: “Óf weer coronamaatregelen óf een vaccinatieplicht”

Diederik Gommers was duidelijk gefrustreerd bij Op1 gisteravond. De IC-arts wil dat we nadenken over een vaccinatieplicht, anders moeten de coronamaatregelen weer worden ingevoerd.

De reguliere zorg moet weer afgeschaald worden als het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen niet snel afneemt, zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Cares. "We moeten keuzes maken. Als we willen dat operaties door blijven gaan, dan moeten de coronabesmettingen omlaag. We moeten iets doen aan de toestroom patiënten in de ziekenhuizen.”

Gommers vroeg de Nederlandse burger om solidariteit te tonen met de zorg. "Help ons. Wij moeten nu operaties gaan afzeggen door de stroom coronapatiënten. De mensen die ook recht hebben op een behandeling krijgen nu minder aandacht.”

Er zijn maar twee oplossingen voor dit probleem volgens Gommers: óf er komt een vaccinatieplicht, óf de coronamaatregelen moeten weer worden ingevoerd. "Maar daarover gaat uiteindelijk de politiek.”