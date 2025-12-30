Grootste vuurwerkregen ooit op komst: zo voorkom je dat jouw auto het moet ontgelden

Dit wordt geen gewone jaarwisseling. Dit jaar is het voor het laatst dat consumentenvuurwerk vrij verkocht mag worden en dat zullen we weten ook. De verwachting is dat er meer vuurwerk dan ooit wordt afgestoken. Leuk voor de liefhebber, minder leuk voor iedereen met een auto op straat. Want de kans op vuurwerkschade is groter dan ooit.

Vorig jaar ging het al aardig mis. Uit onderzoek van Independer blijkt dat het aantal vuurwerkgerelateerde autoschademeldingen tijdens oud en nieuw maar liefst 71,4 procent hoger lag dan het jaar ervoor. En dit jaar? Het kan zomaar nóg erger worden.

“Om me heen hoor ik dat veel mensen dit jaar flink vuurwerk willen inslaan om nog één jaar goed te knallen”, zegt verzekeringsexpert Michel Ypma in het AD. “We moeten dan ook vrezen dat het dit jaar misschien nog erger wordt met het aantal schadeclaims aan auto's.”

Schade-explosie rond de jaarwisseling

Ook verzekeraar Allianz Direct ziet elk jaar hetzelfde patroon. Rond de jaarwisseling komen er bijna 50 procent meer schademeldingen binnen dan normaal. Vooral glasschade, vandalisme en brandschade springen eruit.

Welke verzekering dekt wat?

Wordt je auto beschadigd door vuurwerk, dan hangt alles af van hoe dat is gebeurd. Is er sprake van vandalisme, dan krijg je alleen een vergoeding met een allriskverzekering. En ja, dat kost je schadevrije jaren. Gaat het om brandschade zonder opzet, dan wordt dit bij WA+ of hoger vergoed en blijft je no-claimkorting intact.

Volgens Ypma hoeft niet iedereen meteen te stressen: “Consumenten hoeven niet meteen bang te zijn dat hun verzekeringspremie nu fors gaat stijgen.” Maar voorkomen is natuurlijk beter dan schade claimen.

Zo verklein je het risico

De veiligste plek voor je auto is een overdekte garage. Lukt dat niet, parkeer dan slim: vermijd drukke straten en pleinen waar volop vuurwerk wordt afgestoken. Bij tankstations en zorginstellingen is het vaak opvallend rustig.

Staat je auto buiten? Leg er een vochtige oude deken overheen, klap spiegels in en verwijder antennes. Was je auto vooraf en zet ’m in de wax: vuurwerkresten hechten minder snel op een gladde lak.

Op Nieuwjaarsdag geldt: zo snel mogelijk afspoelen. Eerst met water, pas daarna met spons, anders schuur je het kruit in je lak.

Nog een laatste waarschuwing

Laad je auto liever niet op tijdens de jaarwisseling. Het trekt aandacht en vergroot de kans op vernieling. Controleer na afloop altijd je ruiten op kleine sterretjes en overweeg een oude smartphone op te hangen als beveiligingscamera.