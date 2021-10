Duitse IS-bruid tot 10 jaar veroordeeld voor medeplichtigheid aan moord

Het is de eerste veroordeling in een westers land van een vrouw die medeplichtig was aan misdaden van IS.

In het proces tegen Jennifer W. heeft de Rechtbank van München haar veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie, medeplichtigheid aan poging tot moord, poging tot oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.

Als IS-aanhanger in Irak zag ze toe hoe een klein Jezidi-meisje vastgeketend op een binnenplaats in de zon stierf van dorst.

Het federaal parket had een levenslange gevangenisstraf geëist.

Volgens haar eigen verklaring reisde ze in 2014 uit ideologische overtuiging naar Irak om daar te trouwen met een IS-strijder.

Volgens de aanklacht zag ze in de zomer van 2015 werkeloos toe hoe een kind in Fallujah onbeschermd en zonder water blootgesteld werd aan de brandende zon. Als straf voor het plassen in bed zou haar man het vijfjarige meisje aan een raam hebben vastgebonden.