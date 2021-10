Monnik (98) gestorven die 50 jaar in grot leefde zonder water of elektriciteit

Een halve eeuw leefde monnik Antoine afgesloten van de buitenwereld in een grot in Frankrijk zonder stromend water of elektriciteit. Op 22 oktober overleed hij op 98-jarige leeftijd, maken Franse media bekend.

Op zijn 43ste besloot Antoine, die in het echt Louis Chauvel heet, zich terug te trekken uit de gewone mensenwereld. Reden was dat hij daarvóór in de militaire gevangenis was beland, vanwege desertie, omdat er een fout stond in zijn documenten. “Ik had een verwrongen geest, en ik zocht een plek die net zo verwrongen was als ik”, vertelde hij eens.

De monnik sleet zijn dagen in de grot in Roquebrune-sur-Argens in het departement Var met bidden, mediteren en schrijven. Ook sprak hij met wandelaars en andere belangstellenden, maar zo stond er op een bord: "De grot van Antoine is geen toeristische curiositeit, maar een plek van broederlijke ontmoeting."

In oktober 2017 kwam hij ten val en kon hij niet meer zelfstandig in de grot leven. Eerst kwam hij in een bejaardenhuis terecht maar sinds 2020 verbleef hij in de gemeente Dieulefit in de Drôme bij een oude vriend. Volgens een vriendin wilde hij “sterven met het gevoel dat hij op aarde niets meer te doen had." Hij was “een voorbeeld van liefde, van eenvoud, en van vrijgevigheid."