Noorderlicht in Nederland waargenomen

Op verschillende plekken in Nederland is het noorderlicht waargenomen. Volgens Weer.nl kwamen rond middernacht de eerste berichten vanuit Terschelling waaruit bleek dat het noorderlicht te zien was. Daarna werd ook elders het fenomeen waargenomen. Volgens Weer.nl was het noorderlicht op sommige plekken alleen fotografisch waar te nemen, zoals in Den Helder. Dat het noorderlicht zelfs in Nederland te zien was, komt volgens het weerbureau door een grote uitbarsting op de zon. Die was naar de aarde gericht, waardoor een grote hoeveelheid geladen deeltjes op de aarde werd 'afgevuurd'. Die botsen op moleculen in de atmosfeer, "waardoor de moleculen in een verhoogde staat van energie terechtkomen. Om weer hun normale energiestaat te bereiken, zenden de deeltjes licht uit: het noorderlicht". Verder richting de noordpool was het noorderlicht een waar spektakel. Daar kleurde de lucht groen en paars. In Nederland ging het meer om rode tinten.