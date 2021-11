Bruls wil 1,5 meter terug en coronabewijs op werkvloer

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen wil dat de 1,5 meter afstand weer wordt ingevoerd en vindt dat het coronatoegangsbewijs ook op de werkvloer moet worden ingezet. daarvoor is een wetswijziging nodig, zo zei hij in Buitenhof zondag. Wat hem betreft wordt die wetswijziging "eerder vandaag dan morgen" in gang gezet. De huidige coronasituatie, waarbij het aantal besmettingen oploopt en de ziekenhuisbezetting toeneemt, vraagt volgens Bruls om steviger maatregelen. "We hebben meer belang bij robuuste maatregelen dan hele kleine. " Hij zegt begrip te hebben voor mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten inenten. Mensen die het uit principe niet doen, respecteert hij ook, zo stelt hij. Maar "een principe is alleen maar wat waard als het je ook wat kost", zo zegt hij. Volgens hem weegt de volksgezondheid in zijn algemeenheid zwaarder dan wat mensen individueel willen.