Klimaattop in Glasgow officieel begonnen

De voorzitter van de klimaattop twee jaar geleden in Madrid, de Chileense Carolina Schmidt, heeft zondag de internationale klimaattop in Glasgow, de COP26, geopend. Zij draagt het stokje over aan de voorzitter van de top in Glasgow, de Britse politicus Alok Sharma.

Op de VN-conferentie, die tot en met 12 november duurt, bespreken landen de mogelijkheden om de opwarming van de aarde te beperken, liefst tot 1,5 graad. Ook het eerlijk verdelen van de rekening voor klimaatverandering, het uitfaseren van steenkool, natuurbehoud en het uitwerken van allerlei regels die voortvloeien uit het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 zijn belangrijke onderwerpen.

In zijn openingstoespraak riep Sharma de internationale gemeenschap op om samen te werken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Volgens Sharma is de top "de laatste, beste kans om de 1,5 graden binnen handbereik te houden".