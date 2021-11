‘Ga er niet heen’: VS zetten Nederland op hoogste risiconiveau corona

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC heeft Nederland als een 'zeerhoogrisicogebied' bestempeld met betrekking tot het coronavirus. Het agentschap raadt reizen naar Nederland af.

Ook Luxemburg en de eilandengroep Faeröer werden van niveau drie (hoog risico) naar niveau vier (zeer hoog risico) verplaatst. Andere Europese landen, waaronder België en het Verenigd Koninkrijk, werden al als zeer hoog risico gezien. Maandag stonden er 80 landen op de lijst van gebieden met een zeer hoog risico.

Niveau vier is het hoogste niveau in de classificatie die het Amerikaanse CDC gebruikt. Het dient vooral om Amerikaanse reizigers te informeren over de risico's met betrekking tot de pandemie. Dat Nederland nu als 'zeerhoogrisicogebied' geldt, heeft vooralsnog geen invloed op reizen vanuit Nederland naar de VS. Dat is sinds maandag onder voorwaarden weer toegestaan.