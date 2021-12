Door storing geen afspraak te maken voor boosterprik of test

Wegens een storing kunnen mensen die geboren zijn in 1953 en 1954 geen online-afspraak maken voor een boosterprik. Ook mensen die zich willen laten testen op corona kunnen er niet terecht, zegt GGD GHOR Nederland.

Wegens de storing is het niet mogelijk om in te loggen op coronatest.nl en coronavaccinatie-afspraak.nl. De oorzaak van de storing, die rond 11.00 uur begon, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk hoe lang die gaat duren. Volgens een woordvoerster wordt met "man en macht gewerkt"om de site in de lucht te krijgen.