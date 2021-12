Duitse gezondheidsminister verwacht ‘massieve’ vijfde coronagolf

De omikronvariant van het coronavirus gaat zorgen voor een "massieve" vijfde golf van besmettingen, verwacht de Duitse minister Karl Lauterbach van Volksgezondheid. De nieuwe golf is volgens de epidemioloog niet meer te voorkomen en vormt "een enorme uitdaging voor onze ziekenhuizen, voor onze intensivecareafdelingen, maar ook voor de samenleving als geheel", zei hij in Hannover. Ook als de ziektesymptomen na een omikronbesmetting milder zijn dan bij andere varianten is volgens Lauterbach nog altijd sprake van een ongekende uitdaging. Het aantal doden kan dan wel twee tot drie weken relatief laag blijven, maar de stijging van het aantal infecties zal daarna haar tol eisen, is zijn overtuiging. Vooruitblikkend naar de kerstdagen deed de bewindsman een beroep op alle Duitsers om tijdens het reizen rekening met elkaar te houden. Iedereen zou zich vooraf moeten laten testen of in ieder geval bij zichzelf een of meerdere zelftesten afnemen. De minister maakte nog eens duidelijk dat voorzichtigheid geboden is, zeker voor mensen die nog geen boosterprik hebben gehad. Op dat vlak gaat het hard bij de oosterburen. Woensdag werden bijna 1,5 miljoen coronaprikken gezet, een dagrecord. In bijna 1,3 miljoen gevallen ging het om een boosterprik. Zeven op de tien Duitsers zijn volledig gevaccineerd en ongeveer 28 procent heeft een boosterprik gekregen. In het oosten en zuiden van het land is de vaccinatiegraad relatief laag. Gezien het tempo van de boostercampagne dreigde een tekort aan vaccins te ontstaan, maar donderdag werd bekend dat Duitsland miljoenen coronavaccins van Moderna vervroegd krijgt geleverd. Berlijn krijgt deze maand 10 miljoen doses en in het eerste kwartaal volgen er nog eens 25 miljoen. Deze leveringen zijn goed voor 70 miljoen boosterprikken. Ook andere EU-landen die tekorten vrezen, kunnen extra zendingen verwachten.