Vierde prik voor mensen met risicoberoep aanbevolen in Oostenrijk

De Nationale Vaccinatieraad in Oostenrijk heeft een vierde inenting tegen het coronavirus aanbevolen voor mensen die vanwege hun werk of persoonlijke situatie veel kans hebben om in aanraking met het virus te komen. Het gaat dan onder meer om zorgmedewerkers die coronapatiënten behandelen. Volgens de raad is er nog niet voldoende wetenschappelijk bewijs voor het nut van een vierde prik om dat voor de hele bevolking aan te bevelen.

De vierde prik zou volgens de raad zes maanden na de derde prik gegeven moeten worden. De boostercampagne is op dit moment in volle gang in Oostenrijk.

Oostenrijk is onlangs uit een lockdown gekomen, toch worden de maatregelen met het oog op de omikronvariant van het coronavirus na de kerst weer aangescherpt. Zo zijn er inreisbeperkingen die onder meer voor Nederlanders gelden. Rond de feestdagen zijn de maatregelen iets versoepeld, zodat ook ongevaccineerden hun naasten kunnen bezoeken.