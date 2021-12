Hiddema: ik wil optreden tegen WO2-vergelijkingen FVD

Eerste Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie stoort zich naar eigen zeggen steeds meer aan zijn partijgenoten die de Tweede Wereldoorlog gebruiken om een punt te maken. "Dit zijn randverschijnselen waar ik tegen op wil treden", laat hij zaterdag weten naar aanleiding van een tweet van de jongerentak van de partij, JFVD. Daarin wenste de jongerenorganisatie mensen een "fijn joelfeest en een zalige kerst", verwijzend naar het oude Germaanse midwinterfeest dat ook in nazi-Duitsland een belangrijke rol speelde. "Jullie ook alles wat zalig is! Waar vieren jullie trouwens het Joelfeest? De laatste officiële vieringen werden gehouden in kamp Westerbork", antwoordde Hiddema zaterdag op het bericht van de FVD-jongeren. "Daar moesten de Joden de tafels bedienen", zegt de senator in een toelichting. "Dit wordt er met de haren bijgesleept. Het is een heel zalvend bericht. Fijne kerst, fijn joelfeest, we moeten samen lief voor elkaar zijn. Het is hypocriete bullshit. Dit is een provocatie." Hiddema zegt dat hij ook "in de hoogste regionen" van zijn partij heeft laten weten dat hij niet gediend is van de verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog van zijn partij. Zo brengt FVD-leider Thierry Baudet de coronamaatregelen geregeld in verband met de Jodenvervolging in de jaren dertig en veertig. Ook de tweet waarvoor Baudet zich deze maand moest verantwoorden voor de rechter noemt Hiddema "weerzinwekkend". Daarin plaatste de partijleider een foto van een kind met een Jodenster dat wachtte op deportatie naast een foto van een kind dat kennelijk als gevolg van coronamaatregelen niet bij Sinterklaas in de buurt kon komen. Volgens Hiddema heeft hij geregeld laten weten dat hij niet gediend is van dit soort vergelijkingen en er niet mee geassocieerd wil worden. Hij noemt het "hoog tijd dat degene die de propaganda bedient, weet dat dit niet ongezien blijft". Hij zegt dat dit soort voorvallen hem ook in zijn werk als advocaat in de weg zit. "Ik wil niet steeds voor de voeten worden gelopen met de vraag 'Hoe is het met jóúw hersenbagage gesteld?' Er moet iemand zijn die zegt: jongens, dit moet niet." Hoewel het Eerste Kamerlid zich opwindt over de vergelijkingen, zegt hij het geen reden te vinden om de partij te verlaten. FVD heeft volgens hem buiten corona en de Tweede Wereldoorlog een "wonderschoon programma", en zou openstaan voor kritiek van binnenuit.