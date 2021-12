Rutte: moeilijk om voor tweede jaar op rij niet samen te zijn

Demissionair premier Mark Rutte heeft vrijdag op sociale media stilgestaan bij het afgelopen jaar, dat opnieuw grotendeels in het teken stond van de coronacrisis.

"Dit jaar heeft weer veel gevraagd van veel mensen en, helaas, we zijn er nog niet. Het is moeilijk dat we voor het tweede jaar op rij op oudejaarsavond niet zo samen kunnen zijn als we graag zouden willen", aldus Rutte.

Ook demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft op Twitter een bericht geplaatst. "Ook in 2021 hield het virus ons in de greep. Ook in 2021 is onze solidariteit, ons doorzettingsvermogen, ons optimisme op de proef gesteld. Dat jaar ligt nu achter ons. De coronacrisis nog niet", schrijft hij.

Toch stelt zowel Rutte als De Jonge dat het mogelijk is om samen door de crisis heen te komen. "Met oog voor elkaar, komen we hier doorheen", zegt Rutte.

"We zullen de crisis te boven komen. Dat lukt alleen als we elkaar hoop en perspectief geven, elkaar aanmoedigen, elkaar vasthouden. En het goede blijven zien, ook als het moeilijk is. Juist als het moeilijk is", aldus De Jonge.