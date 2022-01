Kleine coronageboortegolf: we zijn nu met 17,6 miljoen

Vorig jaar kwamen er ongeveer 118.000 Nederlanders bij, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het brengt het totaal op een nieuw record van 17,6 miljoen. Reden is onder meer een geboortegolfje door corona.

Behalve meer geboortes, waren er ook meer immigranten en minder emigranten. De sterfte was relatief hoog, maar met 168.000 ongeveer gelijk aan het jaar ervoor.

Wel waren er dus meer geboortes. Gemiddeld worden er sinds 2013 zo'n 170.000 baby's geboren, maar afgelopen jaar zagen zo'n 180.000 kinderen het levenslicht.

’Vanaf februari worden er elke maand meer kinderen geboren dan in dezelfde maand van 2020. Door het hogere geboortecijfer groeit de Nederlandse bevolking in 2021 naar verwachting met ruim 11 duizend inwoners door natuurlijke aanwas. In 2020 hielden sterfte en geboorte elkaar nog in evenwicht’, aldus de statistici van het CBS.

Een babyboom kun je het niet noemen, het CBS spreekt liever van een 'geboortegolfje'.