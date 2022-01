Piloten die na pandemie weer gaan vliegen maken basale fouten

Je denkt misschien: vliegen is net als fietsen, dat verleer je niet. Maar dat blijkt niet helemaal waar. Piloten die na lange tijd weer voor de Australische vliegmaatschappij Qantas aan de slag konden, maakten basale fouten.

Zo hadden ze bij het opstijgen de parkeerrem niet uitgeschakeld en erger: ze verwarden hoogtemeters met snelheidsmeters. Ook voerden ze routinetaken langzamer uit. Dat blijkt uit een intern memo dat Australische krant The Sydney Morning Herald in handen kreeg. “Deskundige piloten zijn hun recente ervaring kwijtgeraakt en merken dat hun cognitieve vermogen is afgenomen”, klinkt het onder meer.

In het memo staat verder dat er piloten waren die "begonnen met de vertrekprocedure terwijl de parkeerrem nog ingeschakeld was", "de hoogte per ongeluk aanzagen voor de snelheid" en "schakelfouten maakten", zo schrijft The Sydney Morning Herald.

Niet alleen bij Qantas - een luchtvaartmaatschappij die steevast aan de top staat van veiligheidslijstjes - ook in de VS zijn tientallen gevallen gerapporteerd van veiligheidsincidenten bij het vliegen tijdens de pandemie.