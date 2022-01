In andere landen is geduld met ongevaccineerden op: ‘Ze leggen zeer zware last op zorgsysteem’

Niet in alle landen is er zoveel geduld met ongevaccineerden als in Nederland. Zo moeten inwoners van de Canadese provincie Quebec extra belasting betalen als ze geen vaccin hebben genomen, schrijft RTL Nieuws.

"Een kwestie van rechtvaardigheid", noemt Quebecs premier François Legault het in Canadese media. "Op dit moment leggen deze mensen een zeer zware last op ons zorgnetwerk. Ik denk dat het normaal is dat de meerderheid van de bevolking vraagt ​​dat hier ​​consequenties aan zijn verbonden."

10 procent van de inwoners van Quebec is niet gevaccineerd, terwijl ze de helft van de ic-bedden bezet houden, aldus Legault. Zij moeten nu een gezondheidsbijdrage gaan betalen. In de Canadese provincie woedt momenteel een hevige vijfde golf. Horeca, scholen en theaters zijn inmiddels gesloten.

Schorsing

Maar Quebec is niet de enige regio waar ongevaccineerden consequenties ervaren van hun besluit. In Griekenland geldt vanaf 16 januari een vaccinatieplicht voor 60-plussers. Laten zij zich niet prikken dan moeten ze een boete van 100 euro per maand betalen. In Singapore worden de medische kosten van ongevaccineerden, die in het ziekenhuis belanden sinds begin december al niet meer vergoed.

In Frankrijk zijn ongevaccineerden vanaf 15 januari niet meer welkom in de horeca, theaters en bioscopen en in Italië moeten werknemers al sinds september hun coronapas laten zien. Zijn ze niet gevaccineerd, dan mogen ze zich ook laten testen, maar dat moeten ze zelf betalen. Wie zonder pas wil gaan werken, kan geschorst worden zonder salaris.

Ook in de VS zijn er steeds meer bedrijven die eisen dat werknemers gevaccineerd zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor alle bedrijven in New York, maar ook voor Google en Facebook.