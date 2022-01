Burgemeester van Amsterdam gedoogt opening horeca en cultuur niet

De gemeente Amsterdam verwacht dat ondernemers in de horeca- en cultuursector zich aan de coronaregels blijven houden en dus gesloten blijven. "Er is geen sprake van gedoogbeleid", laat burgemeester Femke Halsema via haar woordvoerder weten.

Verschillende burgemeesters uit het land hebben laten weten dat ze opening van winkels, horeca en cultuurinstellingen zaterdag oogluikend zullen toestaan. Ze zien het als een demonstratie tegen de strenge lockdown. In Amsterdam is dat dus niet aan de orde.

"We begrijpen heel goed dat dit een erg moeilijke tijd is voor veel sectoren, zoals de horeca en de cultuursector. Net als iedereen hopen we dat zij weer snel en veilig open kunnen. De veiligheid van ieders gezondheid is hierbij van groot belang", aldus Halsema. "We verwachten tot die tijd dat ondernemers zich aan de regels houden en zullen dat ook in de gaten houden."

De animo voor acties waarbij horecagelegenheden en cultuurinstellingen ondanks lockdownregels toch opengaan groeit nadat donderdag was uitgelekt dat deze branche nog op slot blijft wegens de aantallen coronabesmettingen. Waarschijnlijk worden de coronaregels voor winkels per aanstaande zaterdag wel versoepeld. In een persconferentie vrijdagavond worden de nieuwe maatregelen aangekondigd.

Burgemeesters gaan zelf over de handhaving van de coronaregels. De voorzitters van de veiligheidsregio's hebben donderdag in het zogenoemde Veiligheidsberaad wel met elkaar afgesproken dat het naleven van de coronaregels het uitgangspunt blijft.