Handhaving laat vol Grieks restaurant in Roermond ontruimen

Grieks Restaurant Irodion in Roermond moest zaterdagavond de gasten in de eetgelegenheid vragen om per direct de zaak te verlaten. Het restaurant had daartoe opdracht gekregen van handhaving van de gemeente Roermond. Volgens een woordvoerder van de gemeente zondag werd er rond 20.30 uur in het restaurant nog activiteit geconstateerd, en werd de zaak gebeld met de boodschap dat iedereen naar buiten moest.

Volgens Irodion zat de zaak toen nagenoeg vol. Iedereen kon zaterdag bij het restaurant reserveren voor een maaltijd. De belangstelling was zo groot dat veel mensen teleurgesteld moesten worden, aldus Irodion. Alles verliep volgens het restaurant vlekkeloos totdat de gemeente ingreep. "We moesten per direct sluiten en al onze gasten vriendelijk verzoeken de zaak te verlaten", aldus Irodion op Facebook. Het restaurant biedt op Facebook zijn excuses aan voor de klanten die noodgedwongen vroegtijdig moesten vertrekken.

"De boodschap van de burgemeesters in onze regio was, dat we activiteiten van de horeca zaterdag tot op zekere hoogte oogluikend toestonden", legt een woordvoerder van de gemeente Roermond zondag uit. "Tot 17.00 uur was dat wat ons betreft oké, en er deden zich ook geen excessen voor. De meeste zaken sloten rond die tijd ook hun deuren. Na die tijd bleken er enkele zaken, waaronder het restaurant, nog geopend. Op ons verzoek heeft het restaurant, net als de andere zaken, de zaak vervolgens netjes gesloten. Er zijn geen waarschuwingen uitgedeeld."

Welke andere zaken nog meer moesten sluiten in Roermond, kon de woordvoerder van de gemeente zondag niet zeggen.