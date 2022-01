VK: Kremlin probeert pro-Russische leider in Oekraïne te krijgen

De Britse regering zegt informatie te hebben dat Rusland een pro-Russische regeringsleider in Oekraïne aan de macht wil helpen, terwijl het ondertussen de opties openhoudt voor een invasie van zijn buurland. In een verklaring die het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdagavond publiceerde, staat dat de oud-parlementariër Evgeni Moerajev een potentiële kandidaat is voor de post. Volgens de verklaring hebben de Russische geheime diensten contact met verschillende Oekraïense politici, onder wie enkele voormalige ministers en oud-premier Mikola Azarov. Azarov trad in januari 2014 af, ten tijde van grote pro-Europese protesten in het land. Uiteindelijk leidden die protesten tot het vertrek van de toenmalige pro-Russische president, die later naar Rusland vluchtte. Een woordvoerder van het Witte Huis noemde de Britse beschuldigingen "zeer verontrustend". Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei in een verklaring dat de berichten "desinformatie" zijn en "een bewijs dat juist de NAVO-landen, onder Angelsaksische leiding, de spanningen laten escaleren rond Oekraïne", aldus het Russische persbureau Ria Novosti. Rusland heeft tienduizenden troepen verzameld aan de grens met Oekraïne. Westerse landen vrezen een Russische inval en hebben president Poetin herhaaldelijk gewaarschuwd voor zware repercussies. Volgende week spreekt de Britse premier Boris Johnson de leiders van de G7, de zeven machtigste industrielanden, over nieuwe sancties tegen Rusland. Het Kremlin ontkent aanvalsplannen te hebben, maar wil dat NAVO-troepen zich terugtrekken uit Oost-Europa.