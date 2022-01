Hoogleraar: OMT-advies is onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd

Bij de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) om het coronavirus tegen te gaan ontbreekt te vaak een voldoende wetenschappelijke onderbouwing, zegt Armand Girbes, hoogleraar intensivecaregeneeskunde. "Politiek en wetenschap beginnen wel erg veel door elkaar heen te lopen, dat geeft bij mij zo langzamerhand toch aardig wat ergernis", aldus Girbes die ook klinisch farmacoloog is en hoofd van de ic bij het VUmc.

"Als er geen wetenschappelijke onderbouwing is van een heel specifiek advies, met politieke inmenging, dan heeft het een hoog nattevingergehalte. Maar de effecten van wetenschappelijk ongefundeerde adviezen op de maatschappij zijn tamelijk groot", stelt de hoogleraar.

Hij geeft als voorbeeld het uitgelekte OMT-advies dat de horeca tot niet later dan 20.00 uur 's avonds open mag. "Ik verwacht dan ook een wetenschappelijke onderbouwing waarom dit 20.00 uur moet zijn en niet bijvoorbeeld 23.00 uur. En dan wil ik geen borrelpraat horen dat mensen dronken worden tussen 20.00 uur en 23.00 uur en zich dan niet houden aan de maatregelen. Onderbouw dit dan met cijfers", aldus Girbes.

De hoogleraar kan "wel tien redenen geven" waarom 20.00 uur dichtgaan juist meer besmettingen geeft. "Bijvoorbeeld iemand die denkt: laat ik dan maar heel veel wijn gaan drinken omdat ik maar kort de tijd heb. Dan ga ik daarna nog even twee vrienden bezoeken. Normaal zouden deze mensen geen tijd hebben om extra vrienden te bezoeken omdat ze tot 23.00 uur in het restaurant zitten", aldus Girbes. Het OMT kan volgens hem ook gewoon zeggen: wij weten het niet. "Maar dan wordt het een politieke keuze en niet een wetenschappelijke keuze."

Girbes vindt ook dat het OMT duidelijk moet maken wat nu precies de doelstelling is met de te nemen maatregelen. Eerst was het volgens hem om de ic-opnames binnen de perken te houden, daar was het beleid helemaal op gericht. Nu gaat het er ineens over dat we zo weinig mogelijk besmettingen willen hebben. Terwijl er nu heel erg veel mensen zijn die Covid hebben. Die zijn meestal alleen een paar daagjes verkouden. Het wordt de hoogste tijd om de doelen met een helikopterblik te bekijken."