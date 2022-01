Geen Nederlandse bloemenzee meer bij pauselijke Urbi et Orbi

De pauselijke zegen Urbi et Orbi met Pasen zal nooit meer zijn wat het 35 jaar lang geweest is: omringd door een zee van bloemen uit Nederland. Na al die jaren komt een einde aan deze traditie, laat hoofdarrangeur en projectleider Paul Deckers weten. De bloemist uit het Limburgse Posterholt kan na twee jaar corona geen sponsors meer vinden. Het Sint-Pietersplein in Rome zal het vanaf dit jaar zonder de Nederlandse bloemenpracht moeten doen.

De florale aankleding van het plein kon ook de afgelopen twee jaar niet doorgaan vanwege de pandemie. Corona heeft sponsors van het evenement "bloemen voor de paus" doen afzien van de eerdere toegezegde giften voor het project, aldus Deckers, sinds 1988 betrokken bij de bloemenschikking op het plein en sinds 2015 verantwoordelijk voor de organisatie en realisatie ervan. "De sponsors stoppen, het past niet meer in hun marketingbeleid", aldus Deckers. "En dat terwijl we sinds 1986 een wereldplatform hadden voor de Nederlandse sierteelt."

"Tientallen kwekers deden mee. Rozenkwekers, bomenkwekers, bollenmannen met narcissen, hyacinten, blauwe druiven en tulpen, noem maar op. We hadden dertig medewerkers die in één dag het Sint-Pietersplein omtoverden, het transport met de gekoelde wagens. Het is allemaal voorbij." Een project waarvan Deckers zegt dat het is geworteld in de Nederlandse samenleving met de befaamde pauselijke spreuk 'Bedankt voor de bloemen'.

Dankbaar

"De realisatie van de jaarlijkse bloemversiering, samen met mijn fantastische team, alle betrokken partijen en kwekers, zie ik als een voorrecht en eer. Ik ben dankbaar dat wij jarenlang de mogelijkheid hebben gehad de Nederlandse bloemsierkunst en sierteelt op een internationaal platform te mogen presenteren. Dat ik van paus Franciscus in 2015 de pauselijke onderscheiding 'Bene Merenti' mocht ontvangen is voor mij de kroon op mijn werk. Zowel paus Johannes Paulus II, paus Benedictus XVI én paus Franciscus spraken hun dank uit voor de bloemen uit Nederland. Dit compliment is uniek en van bijzonder grote waarde".

"Er valt toch 15 kilo gewicht van me af, de laatste maanden waren niet makkelijk, door al dat getouwtrek", verzucht hij donderdag. Het Vaticaan moet nog op de hoogte worden gesteld.