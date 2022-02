Nederlandse skileraar (26) slaat in Oostenrijk twee mannen ziekenhuis in

In het Oostenrijkse Zell am See liep een ruzie tussen een groep Nederlanders donderdagavond flink uit de hand. Een 26-jarige skileraar heeft twee andere Nederlanders zo hard geslagen, dat zij afgevoerd moesten worden naar het ziekenhuis. De Nederlander sloeg met zijn vuist tegen het hoofd van de twee tegenstanders van 38 en 41 jaar. De twee mannen vielen bijna op de grond en bleven roerloos liggen.

