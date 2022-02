Subvariant van omikron is dominant in Nederland

Een nieuwe versie van de omikronvariant van het coronavirus is dominant geworden in Nederland. BA.2 komt vanaf deze week meer voor dan BA.1, de eerste omikronversie die eind vorig jaar Nederland bereikte. Versie BA.2 is nog besmettelijker dan BA.1, maar volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn er geen aanwijzingen dat mensen er zieker van worden. De boosterprik beschermt mensen even goed tegen beide varianten, voegt het instituut eraan toe.