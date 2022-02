Opnieuw code geel in het hele land om zware windstoten

Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zware windstoten in het hele land. Zondag in de loop van de dag gaat het weer hard waaien met in de kustprovincies zware windstoten van 70 tot 90 kilometer per uur, in de avond enige tijd toenemend naar 90 tot 110 kilometer per uur. In de avond kunnen ook landinwaarts windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur voorkomen. Het KNMI heeft daarom code geel uitgeroepen voor het hele land.

Maandag overdag zijn opnieuw zware windstoten mogelijk van 75 tot 80 kilometer per uur boven land en rond de 90 kilometer per uur langs de kust.

Vrijdag en in de nacht van vrijdag op zaterdag trok storm Eunice over Nederland. Eunice was een zware storm met op grote schaal urenlang windkracht 10. Tijdelijk werd op enkele plaatsen windkracht 11 gemeten, maar tot een uurgemiddelde windkracht 11 (officiële zeer zware storm) kwam het niet, meldde Weeronline. De zeer zware windstoten veroorzaakten in vrijwel het hele land grote schade en hinder.