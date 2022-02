VN voorzien scherpe stijging natuurbranden door opwarming

De opwarming van de aarde zorgt de komende decennia voor een scherpe toename van het aantal natuurbranden en overheden zijn daar onvoldoende op voorbereid. Het milieubureau van de Verenigde Naties (UNEP) stelt dat in een rapport waaraan ook milieuorganisatie GRID-Arendal meewerkte.

Het bureau voorziet een stijging van 14 procent tegen 2030, 30 procent aan het eind van de jaren 50 en 50 procent aan het eind van de eeuw. Ook op de toendra’s in poolgebieden en andere regio’s waar natuurbranden voorheen niet voorkwamen loopt het risico op verwoestend vuur op.

Overheden zouden heel anders om moeten gaan met deze dreiging door veel meer te doen aan preventie. Twee derde van de uitgaven zou moeten gaan naar planning, preventie, voorbereiding en herstel en de rest naar bestrijding. Nu gaat gemiddeld meer dan de helft van het budget naar brandbestrijding en minder dan 1 procent naar preventie.

Natuurbranden en klimaatverandering versterken elkaar volgens de onderzoekers. Grote branden verwoesten ecosystemen zoals veengebieden en regenwouden, waardoor landschappen tot "tondeldozen" worden omgevormd. Dat maakt het weer moeilijker opwarming van de aarde tegen te gaan. Alleen al in de Verenigde Staten kan de economische schade door natuurbranden oplopen tot jaarlijks ruim 300 miljoen euro, aldus het rapport.

Het UNEP pleit voor het gebruik van wetenschappelijke modellen en monitoring en meer regionale en internationale samenwerking. Eind deze maand begint in Nairobi een grote VN-bijeenkomst in Nairobi in Kenia.