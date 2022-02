Scholz: wereld in ‘nieuw tijdperk’ na Russische invasie

De wereld is in een nieuw tijdperk beland nu Rusland buurland Oekraïne is binnengevallen, zei de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Volgens hem moeten westerse bondgenoten besluiten of ze krachtig genoeg zijn om beperkingen op te leggen aan "oorlogszuchtige" mensen, zoals de Russische president Vladimir Poetin.

De bondskanselier deed zijn uitspraken tijdens een ingelaste zitting van de Duitse Bondsdag. "In essentie moeten we ons afvragen of macht dat wat juist is kan verslaan", zei hij. Scholz vermoedt dat Poetin een Russisch Rijk wil creëren.

Volgens Scholz gaat Duitsland naar aanleiding van de Russische invasie meer investeren in de nationale veiligheid. Zo wordt dit jaar 100 miljard euro geïnvesteerd in het Duitse leger, wat neerkomt op 2 procent van het bruto binnenlands product. Ook wil de bondskanselier dat Duitsland minder afhankelijk wordt van individuele gasleveranciers. Op dit moment is de Europese Unie grotendeels afhankelijk van Russisch gas.