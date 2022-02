Rechtbank behandelt beroep tegen vrijlating Lil Kleine

De raadkamer van de rechtbank Amsterdam buigt zich maandag over het beroep dat het Openbaar Ministerie heeft aangetekend tegen de vrijlating van Lil Kleine. De rapper zat twee weken geleden vast op verdenking van mishandeling van zijn verloofde Jaimie Vaes. De behandeling van het hoger beroep vindt plaats achter gesloten deuren.

De rechter-commissaris besloot woensdag 16 februari het voorarrest van de rapper te schorsen in afwachting van het onderzoek. Het OM was het daar niet mee eens en ging tegen de beslissing in beroep. Volgens het OM zijn er voldoende ernstige bezwaren om hem langer vast te houden. Het gebeurt wel vaker dat justitie in beroep gaat tegen een uitspraak van de rechter-commissaris, zei een woordvoerder van het OM eerder.

Lil Kleine zat drie nachten vast op verdenking van een poging tot zware mishandeling of mishandeling. Hij zou het hoofd van zijn verloofde tussen een autodeur hebben geklemd.