Israëlische premier ontmoet Poetin en biedt aan te bemiddelen

De Israëlische premier Naftali Bennett heeft zaterdag in Moskou een ontmoeting gehad met de Russische president Vladimir Poetin om de Oekraïne-crisis te bespreken. Volgens zijn woordvoerder bood Bennet tijdens de ontmoeting aan te bemiddelen in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het is onduidelijk hoe Poetin daarop heeft gereageerd. Donderdag bood ook de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman aan om als bemiddelaar op te treden. Bin Salman deed die suggestie in een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Vrijdag gaf Oekraïne aan internationale bemiddeling te zoeken voor de gesprekken met Rusland over het beëindigen van de vijandelijkheden. "We vertrouwen de Russische Federatie helemaal niet", verklaarde een adviseur van Zelenski volgens Oekraïense media. Dit weekend staat een derde overlegronde gepland tussen Rusland en Oekraïne. De gesprekken zullen waarschijnlijk opnieuw in Belarus zijn omdat Rusland andere landen afwijst.