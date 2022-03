Rusland verzwijgt verliezen: moeders zoeken hun zonen

Nog geen 500 doden aan Russische zijde, dat meldde Rusland weken geleden al. Sindsdien is er geen update meer geweest over het aantal militairen dat het leven liet in de oorlog in Oekraïne. Ouders krijgen niet of pas heel laat te horen dat hun zoon is overleden.

Rusland wil het thuisfront graag doen geloven dat het bezig is met een succesvolle bevrijdingsmissie. Maar dat er verliezen zijn kunnen ze niet ontkennen. Zo bezocht de minister van Defensie gewonden in het ziekenhuis met de mededeling: "Herstel goed, we hebben jullie nodig." Op Telegram worden gesneuvelde militairen geëerd.

Maar hoeveel het er zijn, dat laat Rusland graag in het midden. Begin maart hield het Russische leger het op 498 doden. Het Russische Comité Soldatenmoeders komt tot hele andere aantallen. Zij krijgen vragen van bezorgde ouders, die geen contact meer kunnen krijgen met hun kinderen en dus het ergste vrezen, maar niets horen. Soms komen ze iets te weten van Oekraïne als hun zoon krijgsgevangen is genomen. Praten over de verliezen mag niet. Dat zou het moreel ondermijnen.

Volgens conservatieve schattingen zouden er zo'n 7.000 Russische militairen zijn omgekomen en zeker 10.000 gewond zijn geraakt.