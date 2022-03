Burgemeester Kiev wil wapens van Westen voor no-flyzone

Burgemeester Vitali Klitsjko van Kiev wil dat het Westen meer wapens gaat leveren, zodat de Oekraïners zelf een no-flyzone boven het land kunnen instellen. "Steun ons alsjeblieft", zei de burgemeester in de Italiaanse krant Corriere della Sera. "We zijn in staat ons eigen luchtruim te sluiten, maar daar hebben we de juiste wapens voor nodig", aldus Klitsjko. Hij doet de oproep aan landen van de NAVO en de Europese Unie. Veel van die landen, zoals Nederland, leveren al wapens aan Oekraïne. "Vergeet niet dat we ons land verdedigen, maar tegelijkertijd verdedigen we de fundamentele waardes van Europese democratie", zei de burgemeester. Klitsjko roept landen op om alle economische banden met Rusland en president Poetin te verbreken. "Hij gebruikt elke euro om zijn leger te versterken." Volgens Klitsjko zijn er nog 2 miljoen burgers in de hoofdstad, waar zeker 200 burgerslachtoffers zijn gevallen.